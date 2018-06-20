На 98-ом году жизни умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и участник парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года совсем немного не дожил до 74-ой годовщины Великой Победы.

В Новосибирске на 98-ом году жизни скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и участник парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года Дмитрий Бакуров. Об этом сообщает областное правительство.

От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Бакурова. Андрей Травников

Дмитрий Бакуров участвовал в битве на Курской дуге, форсировал Десну, Днепр, Припять. Во время войны он был дважды ранен и контужен. Пару лет назад ему присвоили звание почетного гражданина Новосибирска за патриотическое воспитание молодежи

Дмитрий Алексеевич Бакуров родился 7 февраля 1922 года. Почти с первых дней войны он стал добровольцем Красной Армии. Звание Героя Советского Союза он получил еще в 1943 году. Указ президиума Верховного Совета СССР был подписан 16 октября. Данное звание командир батареи 76-мм пушек капитан Бакуров получил за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Война для Бакурова закончилась под Прагой. Позже он был награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Ленина, медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды.

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Видео: Музей Новосибирска/ YouTube