В России установили размер ежегодной выплаты ветеранам ВОВ

К 9 мая ветераны и инвалиды ВОВ получат по 10 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ежегодной выплаты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Нововведение предполагает ежегодные выплаты к 9 мая в размере 10 тысяч рублей. Эти деньги смогут получить российские ветераны, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии, а также инвалиды ВОВ.

Кроме того, в начале этой недели Совет Федерации одобрил правительственный закон, который предполагает увеличение ежемесячных выплат к пенсиям ветеранов. В среднем они увеличатся на 9,5 тысяч рублей.

В этом году в России будут отмечать 74-ю годовщину Победы над нацистской Германией. По всей стране по традиции пройдут праздничные парады, концерты и гуляния.

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Видео: YouTube / Marija Vie