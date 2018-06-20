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Более 500 тысяч цветов украсят Петербург ко Дню Победы
Сегодня, 21:20
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IRINA_CHALKINA

Более 500 тысяч цветов украсят Петербург ко Дню Победы

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Самое большое количество весенних цветов высадят на проспекте Непокоренных.

В среду, 24 апреля, стало известно о том, что более 500 тысяч цветов украсят Петербург ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Так, самое большое количество весенних цветов высадят на проспекте Непокоренных. Там появится 77,5 тысяч виолы. Также в ведомстве отметили, что садовники уже заканчивают украшать растениями стрелку Васильевского острова. После у работников стоит задача облагородить цветами Летний сад и у Зимний дворец.

Стоит отметить, что семена виолы высаживали еще накануне Нового года для того, чтобы этот сорт цветов порадовал горожан ко Дню Победы. 

Ранее мы сообщали о том, что На Суворовском проспекте ограничат движение из-за автопроезда к 9 мая

Фото:пресс-служба администрации Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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