Самое большое количество весенних цветов высадят на проспекте Непокоренных.

В среду, 24 апреля, стало известно о том, что более 500 тысяч цветов украсят Петербург ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Так, самое большое количество весенних цветов высадят на проспекте Непокоренных. Там появится 77,5 тысяч виолы. Также в ведомстве отметили, что садовники уже заканчивают украшать растениями стрелку Васильевского острова. После у работников стоит задача облагородить цветами Летний сад и у Зимний дворец.

Стоит отметить, что семена виолы высаживали еще накануне Нового года для того, чтобы этот сорт цветов порадовал горожан ко Дню Победы.

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Фото:пресс-служба администрации Петербурга