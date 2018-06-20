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На Суворовском проспекте ограничат движение из-за автопроезда к 9 мая
Сегодня, 20:21
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IRINA_CHALKINA

На Суворовском проспекте ограничат движение из-за автопроезда к 9 мая

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Также будет перекрыто движение от проспекта Стачек до Комсомольской улицы.

В среду, 24 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ограничат движение из-за автопроезда к 9 мая. Об этом сообщает КРТИ.

Так, проезд будет перекрыт 25 апреля по крайней левой полосе Суворовского проспекта в направлении от Тульской улицы к площади Пролетарской диктатуры с 08:30 до 09:45  в связи с церемонией открытия торжественного проезда автомобилей "Никто не забыт — ничто не забыто", который посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Кроме того, 27 апреля, с 11:45 до 13:00 будет прекращено движение на участке проспекта Стачек до Комсомольской улицы. Там горожане устроят легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

Ранее мы сообщали о том, что Задержанных участников акции у Смольного обвинили в переходе дороги в неположенном месте

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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