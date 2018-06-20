Задержанных участников акции у Смольного обвинили в переходе дороги в неположенном месте

Активисты и журналист более трех часов находятся в стенах 76 отдела.

Уже более трех часов участники акции в защиту сквера на территории ЖК "Новая Охта", которая проходила у Смольного, находятся на территории 76 отдела полиции на Мытнинской, дом 3. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV Надежда Путинцева, которую также доставили в отделение "до выяснения обстоятельств".

Известно, что часть задержанных участников акции обвинили в переходе дороги в неположенном месте, об этом сообщает задержанный корреспондент. Отметим, что непонятно по какой причине горожан удерживают по этой статье на территории участка. На вопрос о том, когда задержанных отпустят, правоохранители разводят руками.

Надо ждать отвечают полицейские корреспонденту Piter.TV

По данным Piter.TV, митинг в защиту сквера на территории ЖК "Новая Охта" проходил на территории парковки у Смольного, где по закону пешеходы могут находиться некоторое время, поэтому предъявленные обвинения являются достаточно спорными.

На звонок о комментарии по поводу задержания корреспондента Piter.TV, в 76 отделе полиции ответили, что " сотрудницу ни в чем не обвиняют. Просто ее допрашивают, но сотрудник участка попался медленный и очень медленно допрашивает".

Ранее мы сообщали о том, что Активистов "Новой Охты" и журналиста Piter.TV уже три часа держат в полиции без объяснения причин

Фото:Piter.TV