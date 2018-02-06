Ума Турман выложила видео с ДТП, которое Вайнштейн скрывал 15 лет

Голливудская актриса обвинила Вайнштейна в замалчивании истории о ДТП на съемках фильма "Убить Билла".

В социальной сети Instagram актриса Ума Турман обвинила Вайнштейна в сокрытии кадров, на которых звезда попадает в аварию. Видеозапись была недоступна для чужих глаз 15 лет. ДТП на кабриолете произошло во время съемок фильма “Убить Билла”.

Кроме Вайнштейна, голливудская актриса также возложила вину и на других продюсеров киноленты. В интервью для одного издания, Турман рассказал историю произошедшего. По словам пострадавшей, некоторые рабочие со съемочной площадки пытались намекнуть исполнительнице главной роли, что машина может иметь некоторые поломки. Ума Турман попросила режиссера заменить ее дублером-каскадером. Однако, Тарантино не согласился с этим решением и посадил за руль актрису.

В ходе съемочного процесса выяснилось, что у голубого кабриолета все-таки было спущено колесо, а дорога была неровной и песчаной. В результате девушка врезалась в дерево, после чего ее пришлось госпитализировать. Дело быстро замяли, а у Умы Турман ушло 15 лет, чтобы доказать свою правоту.

Видео: Instagram/ithurman