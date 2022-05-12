Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в Москве

Экс-чиновник не ответил на вопросы журналистов

Бывший министр по экономическому развитию России Алексей Улюкаев после освобождения из колонии в Твери вернулся в свою квартиру в Москве. Об этом рассказали представители "РИА Новостей". В СМИ уточнили, что из Тверской области экс-чиновника доставили на территорию жилого комплекса "Золотые ключи-2". Мужчина замечен в сопровождении жены. Он не стал отвечать прессе на вопросы.

В конце апреля текущего года Московский районный суд удовлетворил прошение заключенного об условно-досрочном освобождении. При этом руководство колонии и прокуратура не стали возражать и обжаловать постановление.

Напомним, что в конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 миллионов рублей. Улюкаева призвали виновным в получении взятки в размере двух миллионов рублей от руководителя "Роснефти" Игоря Сечина. Подозреваемый счел себя жертвой провокации.

Осужденный за взятку экс-глава Минэкономразвития Улюкаев вышел из колонии по УДО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости