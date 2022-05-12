Осужденный за взятку экс-глава Минэкономразвития Улюкаев вышел из колонии по УДО

Чиновника забрал из колонии в Твери Range Rover.

Осужденный за взятку экс-глава Министерства по экономическому развитию Алексей Улюкаев вышел из колонии по УДО (условно-досрочному освобождению). Ранее российского чиновника наказали за преступление сроком заключения в восемь лет. Сегодня фигурант расследования покинул территорию исправительного учреждения под номером один, расположенную в Твери.

Журналисты с места событий заметили, что Алексея Улюкаева вывез с территории колонии водитель на черном Range Rover. Источник информационного агентства ТАСС утверждает, что автомобиль принадлежит близким людям бывшего чиновника. Экс-министр располагался на заднем сиденье машины. Он отказался общаться с прессой, которая собралась около колонии.

Алексей Улюкаев написал два новых стихотворения.

Фото и видео: Telegram / SHOT, РИА Новости

