В тюрьме чиновник занимается написанием поэтических произведений.

Алексей Улюкаев написал два новых стихотворения, находясь в тюрьме. Бывший глава Минэкономразвития активно занимается творческой деятельностью. Об этом сообщили журналисты "Москвы". Первое литературное произведение экс-чиновник посвятил празднованию Нового года.

Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, В тюрьме — винегрет начинается стихотворение

Улюкаев отметил, что в этот праздник подарки получит даже "последний подлец". Во втором произведении чиновник рассуждает о природе человеческой натуры. Россиянин считает, что человек останется другому человеку волком, если забудет про свою душу. напомним, что автор отбывает наказание за получение взятки в особо крупном размере. В заключении он создает сборник стихотворений.

Йога: вот чем занимается Улюкаев в СИЗО.

Видео: YouTube/БИЗНЕС Online