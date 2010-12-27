Дело Улюкаева, последние новости: колбаса Сечина, запись разговора

Накануне в ходе судебного процесса против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева огласили расшифровку разговора обвиняемого и президента "Роснефти" Игоря Сечина. В разговоре они несколько раз упоминали корзину с продуктами, в частности с колбасой. Это стало одной из главных тем новостей сегодня, 6 сентября.

КОРЗИНЫ С КОЛБАСОЙ СЕЧИНА



Самым волнующим эпизодом диалога Сечина и Улюкаева стало обсуждение корзины с продуктами, а точнее колбасой. "Ведомости" написали, что глава "Роснефти" любит отправлять своим друзьям и партнерам корзину с колбасой. По словам собеседника газеты, колбаса изготавливается в специальном цеху. Была даже опубликована фотография с колбасами марки "От Иваныча".

Позже пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заметил, что никакого отношения к делу корзины с колбасой не имеют. Как и многие другие факту, которые были озвучены на заседании суда по делу о взяточничестве. Об этом представитель компании рассказал агентству "Говорит Москва".



"ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ТУТ НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ"



Глава "Роснефти" прокомментировал журналистам дело Улюкаева. Сечен заявил .что может дать показания "прямо сейчас". Он подчеркивает, что, находясь в должности министра, обвиняемый требовал взятку и определил ее размер. Позже приехал и забрал ее своими руками.

Сечин значится в списке свидетелей обвинения по этому делу. Не известно пока. Будут ли его вызывать в суд. Но накануне была зачитана стенограмма его разговора с Улюкаевым.

По версии следствия Улюкаев получил от главы "Роснефти" взятку в размере двух миллионов долларов. Сумма была собрана из 100-долларовых купюр. Все средства лежали в сумке, которую после разговора чиновник забрал с собой. Обвинение сообщает, что предварительно все деньги обработали и осмотрели.

По данным дела, Улюкаев при задержании говорил, что в сумке у него вино, которое ему подарил Сечин. На руках Улюкаева и его водителя нашли следы люминесцентного вещества, нанесенного на деньги.

"ЧЕМ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ БУДЕТ ПРОЦЕСС, ТЕМ ЛУЧШЕ"



Бывший министр Алексей Улюкаев отвергает предъявленные ему обвинения. По его словам, все что происходит с ним сейчас – это провокация, организованная Сечиным и ФСБ. Он утверждает, что служба безопасности несколько недель ждала, когда он приедет. После чего Сечин уговорил его приехать. Чиновник также сказал в августе, что ФСБ устроило провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина экс-руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова.

Также Улюкаев выступает за открытость его процесса. Он сказал, что открытое рассмотрение дело будет лучшим вариантом для него.

В случаи доказательства вины бывшему министру грозит до 15 лет тюрьмы. Он уже вошел в историю современной России. Как первый федеральный министр, которого задержали за взяточничество.

Фото: сайт президента России