Необъяснимо, но факт: Улюкаева посадили в тюрьму на 8 лет

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Сегодня, 15 декабря Экс министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии за получение взятки.

Стоит отметить, что Улюкаеву назначили минимальный возможный срок по предъявленной статье, однако суд принял решение отправить его в колонию строгого режима. Кроме того, несмотря на многочисленные повестки, в суд так и не явился главный свидетель и по совместительству инициатор дела - глава "Роснефти" Игорь Сечин. В приговоре судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова указала на доказательства вины Улюкаева. Ряд экспертов уже назвал аргументы следствия и суда сомнительными.

Суд посчитал одним из основных доказательств вины подсудимого заявление в ФСБ, которое было составленно заместителем главы "Роснефти" Олегом Феоктистовым. Стоит заметить, что подробности в суде огласить не удалось, так как заявитель четырежды не явился в суд. По такой схеме получается, что для подтверждения вины вполне достаточно заявления в ФСБ. Об этом в интервью Meduza.io рассказал эксперт Андрей Сабинин.

Заявление не может быть доказательством, заявление является поводом для возбуждения уголовного дела, а доказательством будут те обстоятельства, которые вы изложили в этом заявлении и потом дали в виде своего допроса как потерпевший. По общему правилу заявление является поводом, и оно потом анализируется через призму других доказательств. Андрей Сабинин, адвокат

Следущее доказательство вызывает ряд очевидных вопросов. Генерал ФСБ Олег Феоктистов рассказал в суде, как именно обвиняемый требовал деньги:

Он приложил к лацкану пиджака два пальца и показал сумму. Из чего был сделан вывод, что сумма два миллиона долларов. Олег Феоктистов, генерал спецслужбы

Однако сам сотрудник ФСБ выдал информацию о встрече, при которой лично не присутствовал. О том, что сказать в суде, точнее, что именно звучало в разговоре между Сечиным и Улюкаевым рассказал сам глава "Роснефти".

Выходит, что в суде Улюкаев оспаривал не заявление своего обвинителя, а его слова, полученные не напрямую. Но судья встала на сторону Феоктистова "Показания Улюкаева не соответствуют действительности, поскольку полностью опровергают показания свидетеля Феоктистова". Напомним, что Феоктистов физически не мог присутствовать при описанных событиях.

В третьем подтверждении вины также присутствуют некоторые заявления, которых на самом деле не было. Судья Лариса Семенова озвучила два свидетельства по дню, когда Улюкаев был задержан. "Улюкаев сам позвонил Сечину" и "Улюкаев повторил по телефону требование о взятке", сказала она. Как и полагается, запись была продемонстрирована в зале суда, однако в беседе нет речи о взятке или деньгах. Из темы уголовного дела было только обсуждение встречи в индийском штате Гоа, где Улюкаев якобы потребовал деньги. Видимо, момент того, что в разговоре не говорится о взятке, решили благополучно опустить.

И последнее, на что опирается судья - это факт, что Улюкаев действительно приехал в "Роснефть" и получил от Сечина сумку. Отметим, что "подарок" задержанный не осмотрел, но оперативники, которые "накрыли" подозреваемого, обнаружили в сумке два миллиона долларов. Суждения о том, что сотрудники спецслужбы могли намеренно организовать картину преступления признаны несостоятельными. Точно также поступили и с аргументами Улюкаева и его адвокатов - судья Семенова посчитала их "способом защиты".

Можно быть таким, как Немцов, а можно — таким, как Улюкаев. Исход одинаковый. Система такая. Она не терпит здравого смысла. Никакого и ни в чем. Восемь лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает. Ни малейшего. Ничего не выглядит доказанным, главный «свидетель-организатор» Сечин в суд не является и из дела исчезает. Накануне Путин все это публично оправдывает и говорит, что «решить может только суд». Вот такое у нас правосудие. И это только начало Григорий Явлинский, председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко"



Фото: kremlin.ru