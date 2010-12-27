Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Эксперименты: в России будут поощрять водителей за соблюдение правил на дороге
Сегодня, 14:36
0
Shdaria
211

Эксперименты: в России будут поощрять водителей за соблюдение правил на дороге

0
 
 

В Москве депутат предложил создать систему поощрений водителей, которые соблюдают ПДД.

В Государственной думе депутаты выступили с инициативой создать конкурсную систему поощрения водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Депутат Иван Сухарев направил в МВД специальный запрос.

Согласно предложению госдумы, добросовестные водители смогут регистрироваться в специальной системе. Отметим, что призовой фонд формируется из уплаченных водителями штрафов. 

Сухарев пояснил, что нарушители скоростного режима получают административные штрафы, а соблюдающие правила водители, теперь будут получать поощрения. Так, в случае удачного эксперимент в Москве, конкурс внедрят в систему по всей России. 

 

Теги: водителей будут поощрять , водители , новости авто , новости москва , новости общество
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5