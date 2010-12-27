Утверждены даты сдачи ЕГЭ в 2018 году

Министерство образования и науки опубликовало расписание единого государственного экзамена в 2018 году.

Минобрнауки объявил расписание ЕГЭ в 2018 году. Единый государственный экзамен пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

В сообщении говорится, что Минюст России зарегистрировало приказы Минобрнауки, утверждающие расписание проведения ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году.

Итоговая аттестация в текущем учебном году будет проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный этап в сентябре. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева отмечает, что необходимо организовать процесс таким образом, чтобы выпускники не испытывали стресс и продемонстрировали свои знания. Также она подчеркнула, что в расписании предусмотрены резервные дни для каждого учебного предмета, а также дополнительный резервный день для любого учебного предмета. Такие условия дают возможность сдать экзамен в любом случае.

По данным утвержденного расписания, досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля и дополнительный - с 4 по 15 сентября.

Расписание основного этапа сдачи ЕГЭ:

- 28 мая — география, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

- 30 мая — математика базового уровня;

- 1 июня — математика профильного уровня;

- 4 июня — химия, история;

- 6 июня — русский язык;

- 9 и 13 июня — иностранные языки (устно);

- 14 июня — обществознание;

- 18 июня — биология, иностранные языки (письменно);

- 20 июня — литература, физика;

Резервные дни:

- 22 июня - география, информатика и ИКТ;

- 25 июня - математика (базовая и профильная);

- 26 июня - русский язык;

- 27 июня - химия, история, биология, иностранные языки (письменно);

- 28 июня - литература, физика, обществознание;

- 29 июня - иностранные языки (устно);

- 2 июля - по всем учебным предметам.

Стоит отметить, что выпускники 2018 года, которые получат неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервный день, им предоставится возможность участвовать в ГИА по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период, который пройдет с 4 по 15 сентября 2018 года.

Экзамены для выпускников девятых классов также пройдут в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 4 по 22 сентября.

Фото: "ВК" - "МИГУП"