Йога: вот чем занимается Улюкаев в СИЗО

Улюкаев занимается йогой в следственном изоляторе.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого осудили за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина, в следственном изоляторе занялся йогой.

"Улюкаеву передали коврик для йоги, он уже занимается", – сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также отметили, что экс-министр находится в бодром состоянии духа, "все у него хорошо".

Соседи по камере Улюкаева - фигуранты дел по экономическим преступлениям. Сидит бывший чиновник в изоляторе "Кремлевский централ", который находится на территории СИЗО №1 "Матросская тишина".

Напомним, что Улюкаева посадили в тюрьму на 8 лет. Об этом стало известно 15 декабря минувшего года. Он был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима за получение взятки от главы "Роснефти". К тому же экс-чиновник должен выплатить 130 миллионов рублей в виде штрафа. Суд также сохранил арест на объекты недвижимости Алексея Улюкаева, а также его счета, автомобиль, слиток серебра и коллекцию монет из драгоценных металлов.

Фото: kremlin.ru