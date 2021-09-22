Суд удовлетворил прошение экс-министра Улюкаева об УДО

На свободу он может выйти уже 12 мая.

В Твери суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. На свободу он может выйти уже 12 мая. Об этом 29 апреля сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Андриянову.

Суд с учетом мнения участников процесса при рассмотрении ходатайства пришел к выводу, что цель наказания был достигнута. Ходатайство удовлетворили, постановление еще не вступило в законную силу. По словам Андрияновой, если его никто не обжалует, то Улюкаев освободится 12 мая.

Напомним, что Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В конце 2017 года суд приговорил его к восьми годам колонии строго режима за взяточничество. Чиновника обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Он не признал свою вину. Свое наказание он отбывает в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

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Фото: Piter.tv

