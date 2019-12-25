Власти Ленобласти помогли улучшить жилищные условия почти 800 семьям региона с начала года

Правительство Ленобласти помогло 769 семьям региона улучшить жилищные условия за счёт бюджетных средств. Об этом сообщила в пресс-службе областной администрации.
Наибольшую поддержку Комитет по строительству оказал семьям из сел, а также многодетным и молодым "ячейкам общества". Они смогли построить частный дом, купить квартиру и оплатить ипотеку.
Кроме того, новыми квартирами обеспечили погорельцев. Свыше 2 тыс. семей (почти 3 тыс. человек) передут из аварийного жилья.
Также в Ленобласти активно ведутся капремонты многоквартирных домов. Только за 2022 год работы затронули свыше 700 зданий.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти дети мобилизованных получат бесплатное питание.
Фото: Pxhere
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