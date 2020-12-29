Ультраправых заподозрили в намерении сорвать инаугурацию Байдена

Штурм Капитолия спровоцировал стремление экстремистских группировок.

Ультраправых заподозрили в намерении сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

В материале говорится о том, что пострекательские речи Дональда Трампа спровоцировали его сторонников к штурму Капитолия. Это, отмечают авторы статьи, спровоцировало стремление экстремистских группировок к тому, чтобы сорвать инаугурацию избранного главы государства.

И яростно оспаривать законность выборов в течение нескольких месяцев и, возможно, лет. цитата из материала

Полицейские и военные заявили, что ультраправые в ходе беспорядков могут использовать взрывчатку и оружие. При этом силовые структуры уже неделю отслеживают призывы к митингам в разных городах США.

Ранее Байден представил план спасения Америки.

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