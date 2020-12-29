Штаб демократа представил "план по спасению" экономики страны.

Джо Байден представил план спасения Америки. Местные журналисты со ссылкой на штаб переходного периода демократа рассказали, что администрация избранного президента страны представила документ, нацеленный на восстановление государственной экономики. "План спасения" подразумевает вложение 1,9 трлн долларов.

План избранного президента по спасению Америки амбициозен, но достижим, поможет экономике и начнет побеждать вирус штаб Джо Байдена

Известно, что около 160 млрд долларов будет направлено на реализацию национальной программы по вакцинированию населения, а также расширению тестирования на коронавирус, мобилизацию программы занятости в сфере здравоохранения. Еще 170 млрд долларов будут потрачены на поддержку учебных заведений, 130 млрд - на безопасное открытие школ, вузов.

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