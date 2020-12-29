США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в российском посольстве в Штатах, пишут ТАСС и "РИА Новости".
Мы получили приглашение.
представитель посольства России в США
Он отметил, что посол РФ посетит инаугурацию главы американского государства, которая запланирована на 20 января.
О приглашении послов на мероприятие не было известно до нынешнего времени. До этого заявлялось, что церемонию смогут посетить только члены Конгресса США и их гости.
Ранее Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса.
Фото: pixabay.com
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