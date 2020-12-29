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Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса

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С 2011–2014 он был заместителем госсекретаря.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса. Об этом сказано на сайте переходной команды политика.

Бернс был послом США в РФ с 2005 по 2008 годы. С 2011–2014 был заместителем госсекретаря. В последние годы Бернс является президентом Фонда Карнеги.

Ранее избранный президент Америки Джо Байден заявил, что протесты в Вашингтоне являются не беспорядками, а "мятежом". Также он призвал Дональда Трампа выступить по национальному телевидению потребовать окончания этой осады. Таким образом политик защитит конституцию.

Видео: Youtube/NewsNOW from FOX

 

Теги: байден, сша, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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