Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса

С 2011–2014 он был заместителем госсекретаря.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса. Об этом сказано на сайте переходной команды политика.

Бернс был послом США в РФ с 2005 по 2008 годы. С 2011–2014 был заместителем госсекретаря. В последние годы Бернс является президентом Фонда Карнеги.

Ранее избранный президент Америки Джо Байден заявил, что протесты в Вашингтоне являются не беспорядками, а "мятежом". Также он призвал Дональда Трампа выступить по национальному телевидению потребовать окончания этой осады. Таким образом политик защитит конституцию.

Видео: Youtube/NewsNOW from FOX