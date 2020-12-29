Джо Байден назвал беспорядки в Вашингтоне "мятежом"

Он заявил, что демократия в Америке пришла к "тёмным временам".

Избранный президент Америки Джо Байден заявил, что протесты в Вашингтоне являются не беспорядками, а "мятежом". Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Уилмингтоне.

Я искренне шокирован и огорчен тем, что наша нация, которая так долго шла путем демократии и надежды, пришла к таким темным временам, Джо Байден избранный президент США.

Также Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по национальному телевидению потребовать окончания этой осады. Таким образом политик защитит конституцию.

Я обращаюсь к этому сброду с требованием отступить и позволить демократической системе продолжить функционировать Джо Байден.

Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне.

Видео: YouTube / The Sun