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Джо Байден назвал беспорядки в Вашингтоне "мятежом"

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Он заявил, что демократия в Америке пришла к "тёмным временам".

Избранный президент Америки Джо Байден заявил, что протесты в Вашингтоне являются не беспорядками, а "мятежом". Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Уилмингтоне.

Я искренне шокирован и огорчен тем, что наша нация, которая так долго шла путем демократии и надежды, пришла к таким темным временам,

Джо Байден избранный президент США.

Также Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по национальному телевидению потребовать окончания этой осады. Таким образом политик защитит конституцию.

Я обращаюсь к этому сброду с требованием отступить и позволить демократической системе продолжить функционировать

Джо Байден.

Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне.

Видео: YouTube / The Sun

 

Теги: джо байден
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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