Джо Байден назвал беспорядки в Вашингтоне "мятежом"

Избранный президент Америки Джо Байден заявил, что протесты в Вашингтоне являются не беспорядками, а "мятежом". Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Уилмингтоне.
Я искренне шокирован и огорчен тем, что наша нация, которая так долго шла путем демократии и надежды, пришла к таким темным временам,
Джо Байден избранный президент США.
Также Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по национальному телевидению потребовать окончания этой осады. Таким образом политик защитит конституцию.
Я обращаюсь к этому сброду с требованием отступить и позволить демократической системе продолжить функционировать
Джо Байден.
Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне.
Видео: YouTube / The Sun
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все