Ультрамариновая улица появилась в Невском районе

Это название было выбрано Топонимической комиссией, учитывая его традиционность и отсылку к местной исторической культуре.

Безымянную улицу в Невском районе Петербурга назвали Ультрамариновой. Ранее построенную Setl Group дорогу протяженностью 850 метров между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом официально переименовал губернатор города Александр Беглов.

Это название было выбрано Топонимической комиссией, учитывая его традиционность и отсылку к местной исторической культуре. Улица проходит через территорию бывшего Киновиевского ультрамаринового завода, который в XIX веке занимался производством красок.

Открытие движения по улице, связующей жилые комплексы "Пульс на набережной" и Pulse Premier, состоялось в августе 2021 года. Эта улица повысила транспортную доступность для двух жилых массивов.