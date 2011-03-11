Улица Юты Бондаровской в Новом Петергофе готовится к капитальному ремонту

Улицу Юты Бондаровской в Новом Петергофе ждет капитальный ремонт. Улица вошла в список объектов капитального строительства и реконструкции на 2021-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
На участке дороги от Луизинской улицы до проезда в Суворовском городке планируется капитально отремонтировать проезжую часть, восстановить пешеходные дорожки и тротуары.
Капремонт позволит упростить транспортную доступность жилых кварталов Нового Петергофа. В микрорайоне проживает около 35 тысяч человек. В Смольном отметили, что "строительство жилых домов продолжается, а обустроенных дорог нет".
Ранее мы писали, что в Приморском районе продлят Глухарскую улицу.
Фото: Piter.tv
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