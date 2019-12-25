Улицу Танкиста Хрустицкого в Петербурге отремонтируют за 50 миллионов рублей

В среду, 22 сентября, на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга начался ремонт асфальта. Ремонтные работы должны завершить менее чем за месяц, к середине октября, сообщили в КРТИ.
Отмечается, что подрядчик заменит дорожное покрытие на протяжении всей улицы от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения, а также отремонтирует тротуары. Общую стоимость работ оценили в 50 млн рублей.
В комитете уточнили, что движение транспорта по улице будут поэтапно ограничивать с 22 сентября по 14 октября.
Ранее мы писали, что в микрорайоне Шувалово-Озерки реконструировано более 5 километров теплосетей.
Фото: Piter.tv
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