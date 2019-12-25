Улицу Ситцевую в Петербурге после ремонта открыли для движения транспорта

В Петербурге после завершения ремонта открыто движение на улице Ситцевой на участке от Стародеревенской до Планерной, сообщили в пресс-службе комитета по строительству города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга.
Объект был официально введен в эксплуатацию 29 августа. Для безопасности пешеходов на участке обустроен переход к гипермаркету "Лента".
В пресс-службе отметили, что обновленная улица сделала движение транспорта удобнее для жителей района.
Ранее мы рассказывали о том, что на ЗСД в Петербурге временно перекроют несколько въездов и съездов для машин.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все