Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на дежурного синоптика островного управления Росгидромета.
Сегодня, 14 августа, в Южно-Салахинске началась гроза с ливнем, который продолжался около 40 минут. Местные жители опубликовали фото и видео, на которых видно, как потоки воды заливают улицы города. Синоптики назовут точное количество выпавших осадков позже.
Ранее мы сообщали, что в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек.
Видео:
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все