Местные жители опубликовали фото и видео, на которых видно, как потоки воды заливают улицы города.

Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на дежурного синоптика островного управления Росгидромета.

Сегодня, 14 августа, в Южно-Салахинске началась гроза с ливнем, который продолжался около 40 минут. Местные жители опубликовали фото и видео, на которых видно, как потоки воды заливают улицы города. Синоптики назовут точное количество выпавших осадков позже.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек.

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