Улицы Петроградского и Центрального районов благоустроит "Газпром"

Город продолжает сотрудничать с ПАО.

Компания "Газпром" займется благоустройством двух районов города. Администрация города продолжит сотрудничать с энергетическим холдингом в Петроградском и Центральном районах. На этой территории облагораживание пройдет на денежные средства данной компании. Днем 20 января Александр Беглов встретился с Алексеем Миллерым в рамках рабочей встречи.

В частности, будут отремонтированы дороги. В южной части Петербурга будет повышена надежность системы газоснабжения и газораспределения. "Газпром" займется развитием использования экологичного топлива.

Ранее Piter.tv писал о том, что с иностранных активов "Газпрома" сняли арест по требованию "Нафтогаза".

Фото: Piter.tv

