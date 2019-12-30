С иностранных активов "Газпрома" сняли арест по требованию "Нафтогаза"

Об этом решении договорились стороны, подписавшие протокол по газовому сотрудничеству.

Активы "Газпрома" в Уэльсе, Люксембурге, Нидерландах и Англии освободились из-под ареста и обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза". Об этом сообщили РИА Новости 20 января.

Стороны, подписавшие протокол по газовому сотрудничеству, договорились о снятии арестов с имущества российской корпорации. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что при решении компании покупать газ у России ей может понадобиться разрешение правительства. Также Коболев отметил, что "Газпром" может предложить партнеру цену за газ и конкурировать с рядом других поставщиков.

Транзит газа с начала 2020 года обеспечила сделка, совершившаяся в конце декабря. Стороны подписали транзитный контракт на пять лет, по которому "Газпром" обязуется прокачать 65 млрд кубометров газа в первый год действия договора и по 40 в последующие четыре.

Ранее: Аналитики заявили, что в России обрушились доходы от нефти и газа.