Улицы Петербурга отмоют от зимней грязи и пыли

За прошедшие сутки в уборке города поучаствовали 700 единиц техники и более 1000 сотрудников.

В субботу, 28 марта, стало известно, что в городе на Неве продолжается весенняя уборка. Специальные работники очищают улицы города от грязи и пыли, которые скопились за зиму. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы комитета по благоустройству.

Улицы и тротуары моют машины с навеcным оборудованием, предназначенным для мытья. Все загрязнения сгоняются в канализационную систему на краю проезжей части. Там где техника пройти не может используют водяные пистолеты.

Сейчас для чистки используют шампуни. Это необходимо, чтобы удалить остатки противогололедных материалов, нефтепродуктов и органических соединений.

За прошедшие сутки в уборке города поучаствовали 700 единиц техники и более тысячи сотрудников.

Ранее мы писали, что Петербургский метрополитен дополнительно купил 11 тонн моющего средства.

Фото: pixabay