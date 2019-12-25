  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Улицы Петербурга отмоют от зимней грязи и пыли
Сегодня, 17:19
58
Arinablinova

Улицы Петербурга отмоют от зимней грязи и пыли

0 0

За прошедшие сутки в уборке города поучаствовали 700 единиц техники и более 1000 сотрудников. 

В субботу, 28 марта, стало известно, что в городе на Неве продолжается весенняя уборка. Специальные работники очищают улицы города от грязи и пыли, которые скопились за зиму. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы комитета по благоустройству.

Улицы и тротуары моют машины с навеcным оборудованием, предназначенным для мытья. Все загрязнения сгоняются в канализационную систему на краю проезжей части. Там где техника пройти не может используют водяные пистолеты. 

Сейчас для чистки используют шампуни. Это необходимо, чтобы удалить остатки противогололедных материалов, нефтепродуктов и органических соединений. 

За прошедшие сутки в уборке города поучаствовали 700 единиц техники и более тысячи сотрудников. 

Ранее мы писали, что Петербургский метрополитен дополнительно купил 11 тонн моющего средства.

Фото: pixabay 

Теги: весна, уборка, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии