Улицы Петербурга на прошлой неделе убрали от 2 561 тонны мусора

Дежурная служба комитета по благоустройству 24 часа в сутки круглосуточно принимает звонки от горожан по вопросам уборки подведомственных территорий.

В комитете по благоустройству Петербурге подвели итоги по уборке дорог за минувшую неделю. Как сообщили 5 октября в пресс-службе комитета, за неделю с 28 сентября по 4 октября ежесуточно в среднем бороться с грязью на дорогах выходили в среднем 460 уборочных машин и более тысячи дворников.

Для уборки города было израсходовано свыше 36,3 тысяч "кубов" воды и почти 430 литров специального шампуня, отметили в комитете. При этом за уик-энд 3 и 4 октября расход воды составил 10,7 тысяч кубометров,а шампуня – 81 литр.

За минувшую неделю улицы города очищены от 2 561 тонны мусора и смёта, в том числе за выходные – от 783 тонн.

Наступивший понедельник, 5 октября, улицы Санкт-Петербурга подметают и моют 525 единиц специализированной техники и более тысячи дворников.

Отмечается, что дежурная служба комитета по благоустройству 24 часа в сутки круглосуточно принимает звонки от горожан по вопросам уборки подведомственных территорий.

Ранее мы сообщали, что парк в Металлострое обустроят прогулочными зонами и скейтплощадкой. Поселок уже частично облагородили, там восстановили зону у фонтанного комплекса и летнюю эстраду.

Фото: Piter.tv