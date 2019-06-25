Улицы Петербурга избавят от ртутных светильников

Это существенно снизит потребление и оплату электроэнергии.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Петербурге намерены заменить все ртутные светильники. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского.

Планируется, что до конца 2020 года из городского освещения полностью выведут все светильники с ртутными лампами. Их намерены заменить светодиодными.

Светодиодные лампы установят на 315 адресах Северной столицы. По данным экспертов, таким образом экономия Петербурга составит 33 млн рублей в год.

Ранее мы сообщали о том, что электробус №18 перевез 4 млн пассажиров за два года.

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