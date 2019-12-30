Это уже вторая работа уличного художника, которая посвящена памяти Основного закона.

В пятницу, 17 января, Loketski возложил цветы к своей новой работе про конституцию РФ. Об этом уличный художник сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Это уже вторая работа художника, которая посвящена памяти Основного закона. Она появилась на том же участке в Парголово – на Старожиловской улице, 3. Loketski назвал эту работу "Здесь была Конституция"

"Здесь был независимый Конституционный суд. Здесь была независимая муниципальная власть. Здесь было право жертв российской Фемиды обращаться за справедливостью в Европейский суд по правам человека. Позавчера их не стало", — сказано в сообщении.

Ранее в преддверии Дня российской Конституции Loketski создал работу "Текст". Именно её он закрасил, чтобы сделать арт-объект "Здесь была Конституция".

Фото:предоставлено Loketski