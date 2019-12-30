В пятницу, 17 января, Loketski возложил цветы к своей новой работе про конституцию РФ. Об этом уличный художник сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Это уже вторая работа художника, которая посвящена памяти Основного закона. Она появилась на том же участке в Парголово – на Старожиловской улице, 3. Loketski назвал эту работу "Здесь была Конституция"
"Здесь был независимый Конституционный суд. Здесь была независимая муниципальная власть. Здесь было право жертв российской Фемиды обращаться за справедливостью в Европейский суд по правам человека. Позавчера их не стало",
— сказано в сообщении.
Ранее в преддверии Дня российской Конституции Loketski создал работу "Текст". Именно её он закрасил, чтобы сделать арт-объект "Здесь была Конституция".
Фото:предоставлено Loketski
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