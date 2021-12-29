Уличных торговцев обеспечат легальными местами продажи в Тосно

Глава Тосненского района Андрей Клементьев подчеркнул, что, возможно, торговые места оборудуют рядом с рынком.

Стало известно, что уличным торговцам, возможно, оборудуют торговые места рядом с рынком. Об этом рассказал глава Тосненского района Андрей Клементьев в понедельник, 7 февраля, в ходе прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Одна из жительниц пожаловалась на отсутствие мест торговли. По словам женщины, полиция забирает продукты с улицы и составляет протокол, вместе с этим на разрешенной территории по улице Боярова уличным торговцам не удобно заниматься деятельностью — здесь постоянно ездят машины. Добавим, что на местном рынке для 70 желающих есть 10 свободных мест.

Как рассказал Клементьев, на месте старого рынка в городе недавно построили новый. Администрация района проводит переговоры с собственником рынка, чтобы обеспечить местами уличных торговцев. Однако максимальное количество мест здесь не будет превышать 15 — поэтому необходимо искать другие варианты. Он подчеркнул, что, возможно, торговые места оборудуют рядом с рынком.

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Фото: pixabay.com

