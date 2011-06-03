Уличная певица Логинова снова задержана в Петербурге после освобождения

Уличную певицу Диану Логинову и её коллегу Александра Орлова снова задержали в Санкт-Петербурге — сразу после окончания административного ареста. Об этом сообщает РИА Новости. Артистов обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Задержание произошло по новому эпизоду, также связанному с организацией массового скопления граждан. Материалы оформлены по статье 20.2.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за создание помех общественному порядку. Ранее Логинова уже была признана виновной Дзержинским районным судом за аналогичное выступление у станции метро "Площадь Восстания". Тогда певица собрала около 70 зрителей, используя звукоусиливающую аппаратуру. Суд назначил ей 13 суток ареста, а её коллегам — 12 и 13 суток. По данным полиции, поводом для нового дела стало ещё одно видео, на котором исполнительница выступает с песнями в общественном месте. В ролике зафиксировано массовое скопление людей, вызвавшее жалобы жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Петербурга оштрафована на 10 тыс. рублей за оскорбление врача.

Фото: Piter.TV