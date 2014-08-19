На стоянке "Автобуса милосердия" бездомные смогут получить медпомощь

Каждую пятницу к стоянке будет приезжать специально оборудованный автобус, в котором будут работать врачи Благотворительной больницы

С пятницы, 22 октября, на стоянке "Автобуса милосердия" Диаконии бездомные люди могут получить медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Диакония".

Отныне каждую пятницу к стоянке будет приезжать специально оборудованный автобус, в котором будут работать врачи Благотворительной больницы. Медики смогут сделать необходимые перевязки и оказать иную доврачебную помощь. Также они расскажут бездомным, где и какую медпомощь они могут получить.

"Автобус милосердия" – проект благотворительного фонда, сотрудники которого ежедневно кормят бездомных. Каждый день горячую еду получают 50-70 человек. В прошлом году 12 905 человек получили 17 856 порций горячей еды.

Ранее мы писали, что в Петербурге открыли пункты обогрева для бездомных.

Фото: diaconiafond.ru