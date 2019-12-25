В Петербурге открыли пункты обогрева для бездомных

В прошлом году в палатках "Ночлежки" переночевали 712 человек, они останавливались 10 403 раза.

В пятницу, 15 октября, в соцсетях "Ночлежки" сообщили, что начинается сезон работы отапливаемых палаток, в которых любой человек может переночевать бесплатно и без документов.

Сегодня открылся пункт обогрева в Василеостровском районе, а с 16 октября начнет работу палатка у метро Площадь Мужества. Работать палатки будут каждый день с 20:00 до 8:00.

Пункт обогрева в Гавани Васильевского острова находится по адресу Шкиперский проток, №18/16. Вход в палатку – со стороны Снегоплавильного пункта.

Палатка у метро Площадь Мужества, расположена по адресу ул. Политехническая, у дома №11. Рядом работает "Неравнодуш", где постояльцы Пункта обогрева смогут привести в порядок себя и свою одежду.

Проект поддерживают партнеры и жертвователи. В "Ночлежке" сообщили, что в прошлом году в палатках переночевали 712 человек, они останавливались 10 403 раза. Для некоторых посетителей палатки стали точкой входа в другие проекты Ночлежки и первым шагом на пути к обычной жизни. Ежедневно на одного человека тратится 300 рублей. Информацию об оказании помощи приюту указали в соцсетях.

Несколько дней назад "Ночлежка" представила еще один проект: скоро в петербургском "Бертгольд-Центре" откроется первое кафе, в котором смогут работать бездомные.

Фото: Ночлежка / Вконтакте