В петербургском "Бертгольд-Центре" откроется первое кафе "Ночлежки"

Помещение удалось найти спустя три месяца.

Петербургская благотворительная организация "Ночлежка" нашла помещение под свое первое кафе – оно откроется в "Бертгольд-Центре". Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор организации Григорий Свердлин.

Договор подписан, 1 ноября нам передадут помещение и начнется ремонт. 200 метров, устроим уют и красоту. Григорий Свердлин, директор "Ночлежки"

Помещение удалось найти спустя три месяца. В настоящее время "Ночлежка" готовит дизайн-проект и ищет в кафе управляющего. Желающие стать частью команды могут написать координатору проектов Елене Бонштедт.

За год новую для себя профессию смогут освоить 15-20 бывших бездомных-стажёров. В кафе будут работать не только бывшие бездомные, но и профессиональные повара, официанты, управляющий и не только.

Как мы ранее писали, сроки открытия зависели от поиска помещения. "Ночлежка" все же не теряет надежду открыться в этом году. Все деньги, которые будут заработаны в рамках этого проекта, пойдут на деятельность организации.

Подробнее о развитии проектов "Ночлежки" в Петербурге и области – в нашем материале.

Фото: Facebook / Grigory Sverdlin / Berthold Centre