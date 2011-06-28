Улица Рубинштейна теряет арендаторов торговых площадей

Эксперты прогнозируют локации рост вакантности на 2023 год.

Число точек общепита на улице Рубинштейна в Северной столице составило 73% к концу 2022 года. Несмотря на то, что показатель стал самым высоким за последние 6 лет, с января число закрытий баров и ресторанов превзошло число открытий. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании NF Group, которые приводит РБК.

Аналитики полагают, что такая ситуация наблюдается в связи с утратой интереса арендаторов в локации. Уже сейчас доля свободных торговых площадей возросла с 1% до 4%, то есть, на 3 п.п.

Эксперты прогнозируют улице Рубинштейна рост вакантности и на 2023 год. Они утверждают, что локация перенасыщенна различными форматами кафе и ресторанов.

Ранее мы сообщили о том, что в ближайшие 2 года в Петербурге планируют открыть 6 ТЦ.

Фото: Piter.TV