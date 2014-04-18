В ближайшие 2 года в Петербурге планируют открыть 6 ТЦ

Аналитики отмечают, что девелоперы всё чаще выбирают для строительства окраины города.

За период 2023-2025 г.г. в Северной столице и её пригородах намерены открыть 6 ТЦ. Об этом сообщили аналитики департамента торговой недвижимости NF Group.

Речь идёт о ТРЦ Hollywood у метро "Пионерская", IV очереди "Заневского каскада" у метро "Ладожская", ТРК "Экопарк" и "Небо" в Мурино, "Экопарке" в Парголово и объектах в Колпино. Общая площадь новых торговых центров составит 165 тыс. кв. м.

Эксперты отмечают, что девелоперы всё чаще смещаются в окраинамм Петербурга. Как отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, после пандемии городе растёт рынок редевелопмента и реконцепции. Спрос есть как на неболшие, так и на крупные ТЦ.

Ранее мы сообщили о том, что налоговые льготы для ТЦ не стали вводить в Петербурге.

Фото: Piter.TV