Авария с участием трактора перекрыла движение по улице Полярников

Тракторист утверждает, что его занесло на скользкой дороге.

Утром 27 марта в Невском районе Петербурга произошла авария с участием желтого трактора. Тракторист утверждает, что его занесло на скользкой дороге. В сети появились фотографии с места происшествия.

ДТП произошло возле одного из домов на улице Полярников. Трактор стал причиной затора на проезжей части. По всей видимости, занос рабочей техники на гололедице был настолько неожиданным, что водитель автобуса не успел затормозить и врезался в препятствие.

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге потеплеет до плюс трех градусов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург