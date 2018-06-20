В среду в Петербурге потеплеет до плюс трех градусов

Небо будет облачным, но с прояснениями.

В среду, 27 марта, в Петербурге будет морозно и солнечно. Столбик термометра днем поднимется до плюс трех градусов. Небо будет облачным, но с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по городу и Ленобласти.

В ночь на 27 марта в городе на Неве прошел небольшой снег, однако днем осадков не ожидается. Утром после ночных заморозков может наблюдаться гололедица на дорогах. Водителей просят быть аккуратнее и не превышать максимально разрешенную скорость. Неблагоприятных метеорологических явлений сегодня не предвидится.

Спасатели напоминают, что лед на реках и водоемах с каждым днем становится все тоньше. Выход на него может оказаться смертельным.

Ранее мы писали, что петербуржцев напугал кракен в Неве.

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