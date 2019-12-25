На улице Одоевского установили 170 новых светильников

Небо над улицей избавилось от сетей освещения – новые проложили под землей.

На улице Одоевского завершилась реконструкция наружного освещения: теперь дорожное полотно и тротуары освещены 170 новыми светильниками на 88 металлических опорах. Количество фонарей на каждой опоре зависит от наличия тротуаров и их удаленности от проезжей части. Об этом рассказали в пресс-службе "Ленсвета".

Отмечается, что улица Одоевского дольше всех других улиц Василеостровского района работала на устаревших воздушных линиях электроснабжения. Современные сети теперь проложены под землей. Дополнительное освещение получил также участок улицы от проспекта КИМа до улицы Наличной, где светлее стали широкие тротуары, подъезды к домам, зоны пешеходных переходов, перекрестки, остановки общественного транспорта.

По окончанию работ над улице Одоевского исчезли полтора километра сетей уличного освещения, количество фонарей на участке увеличилось в два раза, что сделало улицу безопаснее и комфортнее.

Ранее мы писали, что в городском консультативном центре №1 завершили ремонт.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"