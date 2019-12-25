В Городском консультативном центре №1 завершили ремонт

В центре могут получить обслуживание жители 13 районов города, сообщили в Комздраве.

В Городском консультативном центре №1, расположенном на улице Сикейроса в Петербурга, завершили ремонт. Как сообщила 5 декабря пресс-служба комитета по здравоохранению, в центре за 2020 год полностью отремонтировали холл, "гардеробную" зону и зону лифтов, часть лестницы и туалеты на первом этаже, кроме того, смонтировано витражное панно.

В Комздраве отметили, что уентр обслуживает 13 районов города, его посещают порядка 2500 человек в день. Здесь располагаются центры амбулаторной онкологической помощи, амбулаторной хирургии и малоинвазивной флебологии с дневным стационаром, Санкт-Петербургский диабетологический центр и другие отделения.

Накануне в Петербурге появился 10-й по счету КТ-центр для больных, находящихся на амбулаторном лечении. Новый центр будет обслуживать жителей Московского района, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению 4-го декабря.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга