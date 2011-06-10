Улица Костюшко на пару: прорвало трубу с горячей водой

Над проезжей частью и пешеходными дорожками поднялся пар в Московском районе.

На улице Костюшко возле 68 дома труба с горячей водой дала течь 21 февраля. Об этом сообщили в официальной группе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В пресс-службе компании "Теплосеть Петербурга" рассказали, что сообщение о прорванной трубе они получили в 14:20. Сейчас ремонтная бригада ликвидирует аварию. Планируется, что работы по устранению дефекта завершатся к 23 часам этого же дня. В пресс-службе отметили, что горячую воду и отопление в ближайших к аварийной точке домах подают в штатном режиме.

В социальных сетях появились публикации, на которых видно происходящее.

Ранее в Piter.tv опубликовали видео ремонтных работ на теплосети на 7-ой линии В.О.

Фото: Вконтакте / Сообщество: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер