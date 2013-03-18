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Видео: специалисты ликвидируют дефект на теплосети на 7-й линии В.О.

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Работы ведутся с 2 часов ночи.

Очевидец заснял работы, которые ведутся на теплосети на 7-й линии В.О. у дома №54. Ночью там прорвало трубу с горячей водой.

Напомним, инцидент произошел во втором часу ночи. В горячую воду угодил велосипедист, который упал со своего транспортного средства. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Момент прорыва трубы попал на видео. 

По последней информации "Теплосети Санкт-Петербурга", работы завершили в 11:00. Были заменены 7 метров ненадежного трубопровода. 

Видео: Piter.TV

Теги: горячая вода, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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