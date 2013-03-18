Видео: специалисты ликвидируют дефект на теплосети на 7-й линии В.О.

Работы ведутся с 2 часов ночи.

Очевидец заснял работы, которые ведутся на теплосети на 7-й линии В.О. у дома №54. Ночью там прорвало трубу с горячей водой.

Напомним, инцидент произошел во втором часу ночи. В горячую воду угодил велосипедист, который упал со своего транспортного средства. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Момент прорыва трубы попал на видео.

По последней информации "Теплосети Санкт-Петербурга", работы завершили в 11:00. Были заменены 7 метров ненадежного трубопровода.

Видео: Piter.TV