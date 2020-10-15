Укус вольфшпица за ягодицы подростка обошелся хозяину в 20 тыс. рублей

Мальчик знал, что соседский пес кусается, поэтому стал кричать и попытался убежать. Он сбросил куртку и прыгнул в сугроб, защищая лицо и руки от укусов.

В четверг, 25 августа, Зеленогорский суд Петербурга постановил выплатить 20 тыс. рублей подростку в качестве морального ущерба. Мальчика за ягодицы укусила собака породы вольфшпиц, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в Репино в середине февраля. Собака вцепилась в куртку мальчика, когда он шел к машине. Мальчик знал, что соседский пес кусается, поэтому стал кричать и попытался убежать. Он сбросил куртку и прыгнул в сугроб, защищая лицо и руки от укусов. Однако вольфшпиц подбежал к подростку и укусил того за правую ягодицу.

Пес принадлежит соседям пострадавшего. Подростку собака нанесла легкий вред здоровью. Истцы просили взыскать 100 тыс. рублей, однако суд удовлетворил лишь 20 тыс.

Фото: Википедия

