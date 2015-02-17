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В Невском районе мигрант дважды погладил ягодицы 14-летней девочки
Сегодня, 13:33
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В Невском районе мигрант дважды погладил ягодицы 14-летней девочки

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Школьница оказалась дочерью адвоката. Было возбуждено уголовное дело.

В Невском районе сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана, который приставал к 14-летней девочке. Школьница оказалась дочерью адвоката. 

По информации Piter.tv, в субботу, 14 мая, злоумышленник дважды дотронулся до ягодиц подростка. Инцидент произошел на Рыбацком проспекте у дома № 37. Как рассказала девочка, мужчина несколько часов стоял около ее дома.

По подозрению в домогательствах правоохранители задержали 41-летний мигранта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: петербуржца заключили под стражу за развращение трех школьниц в соцсетях.

Фото: Piter.tv

Теги: мигрант, папа адвокат, приставал к девочке, рыбацкий проспект, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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