В Невском районе мигрант дважды погладил ягодицы 14-летней девочки

Школьница оказалась дочерью адвоката. Было возбуждено уголовное дело.

В Невском районе сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана, который приставал к 14-летней девочке. Школьница оказалась дочерью адвоката.

По информации Piter.tv, в субботу, 14 мая, злоумышленник дважды дотронулся до ягодиц подростка. Инцидент произошел на Рыбацком проспекте у дома № 37. Как рассказала девочка, мужчина несколько часов стоял около ее дома.

По подозрению в домогательствах правоохранители задержали 41-летний мигранта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: петербуржца заключили под стражу за развращение трех школьниц в соцсетях.

Фото: Piter.tv