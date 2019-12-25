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Петербуржца заключили под стражу за развращение трех школьниц в соцсетях
Сегодня, 16:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца заключили под стражу за развращение трех школьниц в соцсетях

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Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи предъявили обвинение 28-летнему петербуржцу в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Он заключен под стражу Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия,  обвиняемый  с сентября 2021 года по май 2022 года в одной из соцсетей, а также посредством мессенджера совершил развратные действия в отношении  трех школьниц  2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно в Кронштадте 44-летний мигрант домогался до школьницы на крыльце школы.

Фото: pexels

Теги: развратные действия, следствие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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