Петербуржца заключили под стражу за развращение трех школьниц в соцсетях

Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи предъявили обвинение 28-летнему петербуржцу в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Он заключен под стражу Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, обвиняемый с сентября 2021 года по май 2022 года в одной из соцсетей, а также посредством мессенджера совершил развратные действия в отношении трех школьниц 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно в Кронштадте 44-летний мигрант домогался до школьницы на крыльце школы.

Фото: pexels