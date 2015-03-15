Петербуржцам рассказали, как узнать актуальную информацию об укрытиях для населения в городе

Данные для горожан Северной столицы по-прежнему засекречены. Конкретный реестр работающих укрытий доступен только жителям Ленобласти.

Недавно Ленинградская область опубликовала реестр укрытий для населения. В Северной столице эта информация по-прежнему засекречена. О том, каким образом можно узнать о местах спасения от ЧС в частном порядке, рассказывает Aif.spb.ru.

Издание обратилось с вопросом в МЧС РФ по городу. Там ответили, что сведения о защитных сооружениях носят закрытый характер, но их могут передать в органах местного самоуправления или органе исполнительной власти, ответственном за задачи в области гражданской обороны. Этот ответ перенаправили в Смольный, где добавили, что горожане могут узнать о ближайших укрытиях в районных администрациях.

Тем не менее, далеко не все действующие объекты могли входят в официальный реестр укрытий для населения, считают эксперты. Как отметила доцент Департамента правового регулирования Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева, по этой причине стоит больше ориентироваться на ближайшие станции метрополитена. Подземка Северной столицы проложена гораздо глубже других, кроме того, в ней есть все необходимые коммуникации и возможность перемещения.

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Фото: ДОМ.РФ