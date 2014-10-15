Стало известно, какие тарифы и услуги обойдутся петербуржцам дороже в 2023 году

Подорожание коснётся сферы транспорта и коммунальных услуг.

С приходом нового 2023 года в Северной столице традиционно вырастут цены на ряд тарифов и услуг. Конкретные изменения, к которым стоит подготовиться петербуржцам, приводит Spb.aif.ru.

Так, нововведения коснутся общественного транспорта. Новые тарифы на проезд предположительно станут выше на 8,22%. Стоимость разовой поездки на наземном транспорте составит 65 рублей при оплате банковской картой и 44 рубля при оплате "Подорожником". В метрополитене необходимо будет платить 70 и 49 рублей соответственно. Точные цифры на по удорожанию проездных озвучит комитет по тарифам к концу этого года.

Кроме того, вырастут цены на проезд по платным дорогам.Например, для мотоциклов "такса" стоимость 19 руб за 1 км (+1 рубль к этому году), 34 рубля (+3) – для легковых автомобилей, 54 рубля (+4) – для грузовиков, 88 рублей (+7) – для тягочей и автопоездов.

С декабря в Северной столице произошло повышение коммунальных тарифов, которое горожане смогут почувствовать на новогодние праздники : стоимость газоснабжения выросла на 8,3%, отопления – на 8,4%, вывоза мусора и водоснабжения – на 8,5%, а электроэнергии – на все 9%.

При этом, городской бюджет ожидает меньшего поступления доходов. Власти уверяют, что это не должно отразиться на горожанах.

У нас будет дефицитный бюджет: 140 млрд рублей. Но это ничего не значит, он сохранил свою социальную направленность. 72% – это именно социальное обеспечение. Хватает и на адресные инвестиционные программы, строительство новых школ, детских садов, поликлиник. Михаил Барышников, председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа

Ранее мы сообщили о том, что реальная зарплата в Петербурге в 2022 году сократилась на 2,7%.

Фото: Piter.TV